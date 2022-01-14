聯準會資深官員Lael Brainard和其他官員陸續放出鷹派訊息，美股周四全面下挫，那斯達克領跌2.5%，亞洲主要股市周五收黑。

周五香港恆生指數收跌46.45點或0.19%，為24383.32點。國企股(H股)跌47.59點或0.55%，為8554.79點。

零售股跌2.2%，軟體服務股跌1.8%，其他金融股跌0.8%，為表現最差的板塊。

鋁業相關個股下跌，中國鋁業跌5.9%，中國宏橋跌4.2%，俄鋁跌4.5%。

科技指數跌0.48%。嗶哩嗶哩跌5.8%，阿里跌2.2%，美團跌2.4%。

快手逆勢大漲4.8%，報89.55港元。大和發布報告，稱快手去年第四季財報將會比原先預期好，重申買進評級。快手月活躍用戶數和日活躍用戶數表現穩定成長，優於預期的按季下跌。

小米跌0.2%。據工商登記資料，超寬頻晶片設計商優智聯新增小米為股東。超寬頻技術可提供到公分等級的定位精準度。

博奕股上升，金沙漲6.8%，永利澳門升5.0%，銀河娛樂升3.2%。新聞報導，澳門政府將公布博彩法修訂細節，市場關注澳門將如何管理博奕場所，例如貴賓廳開放問題。

祥生控股暴漲10.5%。該房地產商周四晚間稱，公司運作正常，債務無出現違約情形，股東並未有質押股份情形。