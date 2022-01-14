恒指收盤跌0.19％ 恒生科技指數跌0.48％ 16:502022/01/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數14日收報24383點，跌46點，跌幅0.19％，盤中最多曾跌250點，成交1199億港元。恒生科技指數跌0.5％，報5769點。 類股表現上，汽車類股漲幅居前，軟體服務、煤炭股跌幅居前。恒大汽車漲近10％，理想汽車漲超4％，小鵬汽車漲超2％，快手漲近5％，嗶哩嗶哩跌近6％，商湯科技跌超4％，美團跌2.5％，阿里巴巴、京東跌超2％，騰訊跌0.38％。 陸股早盤收跌0.81％ 香港恒生科指重跌3.5％ 港股收漲0.11％ 恒生科技指數跌近2％ #恒生科技指數 #居前 #漲超 #跌超 #快手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大指數全線下挫 創指收跌近3％ 16:492021/12/20 財經 港股恒指高開低走跌0.62％ 商湯科技暴漲27％ 13:002022/01/03 財經 恒指午盤收跌1.44％失守23000點 恒生科指創新低 12:542021/12/20 財經 A股三大指數開低走低 創指午盤收跌逾2％ 12:012021/12/20 財經 《港股》港股跌0.19％ 快手逆勢急升 16:482022/01/14 財經 恒生指數半日下跌14點 騰訊跌逾2％ 13:082021/12/28 財經 港股虎年開紅盤跌0.53％ 商湯暴漲41％ 16:502022/01/03 財經 恒指收漲1.08％ 科技、物管股集體走高 17:052022/01/10 財經 陸審查網路平台境外上市 恒生科技指數跌逾1％ 10:592022/01/04 財經 《港股》恆指跌0.5％ 生技股倒地 11:082021/12/28 財經 香港恒指8日收漲0.06％ 恒大概念股走低 16:522021/12/08 財經 財經熱門新聞 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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