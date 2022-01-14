香港恒生指數14日收報24383點，跌46點，跌幅0.19％，盤中最多曾跌250點，成交1199億港元。恒生科技指數跌0.5％，報5769點。

類股表現上，汽車類股漲幅居前，軟體服務、煤炭股跌幅居前。恒大汽車漲近10％，理想汽車漲超4％，小鵬汽車漲超2％，快手漲近5％，嗶哩嗶哩跌近6％，商湯科技跌超4％，美團跌2.5％，阿里巴巴、京東跌超2％，騰訊跌0.38％。

陸股早盤收跌0.81％ 香港恒生科指重跌3.5％
港股收漲0.11％ 恒生科技指數跌近2％
#恒生科技指數 #居前 #漲超 #跌超 #快手