櫃買中心表示，振大環球公司（4441）在今（14）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是紡織纖維業。

根據櫃買中心資料顯示，振大環球公司成立於1991年2月間，董事長為許公任，主要經營業務是成衣服務設計製造及銷售，送件時資本額為5億9987萬元。振大環球公司2020年業績，營收45億6202萬元，稅前盈餘3億6704萬元，稅後盈餘2億7621萬元，每股盈餘5.51元