振大環球14日申請登錄興櫃一般板股票 16:502022/01/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，振大環球公司（4441）在今（14）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是紡織纖維業。 根據櫃買中心資料顯示，振大環球公司成立於1991年2月間，董事長為許公任，主要經營業務是成衣服務設計製造及銷售，送件時資本額為5億9987萬元。振大環球公司2020年業績，營收45億6202萬元，稅前盈餘3億6704萬元，稅後盈餘2億7621萬元，每股盈餘5.51元 上銀集團旗下大銀微系統2021年營收創新高 千元新共識 台積電今年將大賺3個股本 #振大 #環球 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電獨木難撐 台股一度跌逾200點 11:092022/01/14 財經 大陸地產5巨頭 去年蒸發3000億港元 04:102022/01/14 焦點新聞 新北市全國精品金工賽 下屆擴大辦理國際賽挑戰世界 12:462022/01/14 寶島 台積電獨紅 指數大跌逾百點 12:522022/01/14 財經 台大經濟系教授張清溪逝世 校方：風範長留人心 16:462022/01/14 生活 國產署推動愛國西路財政大樓結構補強案 09:462022/01/14 房市新訊 學雜費凍漲 私大校院協會批：嚴重緊縮教學資源 12:112022/01/14 生活 聯聚瑞和大廈 稱霸台中豪宅 04:102022/01/14 產業．科技 大雅第一市場年近半百 楊瓊瓔爭取異地改建 13:332022/01/14 寶島 2021年大陸進出口規模首次突破6兆美元 再創新高 11:402022/01/14 財經 《光電股》傳統淡季 大立光1、2月低迷 08:182022/01/14 財經 財經熱門新聞 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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