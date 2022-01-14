台水公司預估111年農曆春節期間尖峰用水將高達每日986萬噸，將較平日903萬噸，多增加83萬噸，籲請民眾提前推動春節居家環境大掃除，錯開尖峰用水時段，減輕大量集中同一時段用水，導致水量不足造成用水不便。

為確保今年春節期間供水穩定，避免用水量急遽變化恐造成局部地區衍生供水水壓不穩事件發生，台水公司已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水公司除作好相關整備工作外，鑒於110年「百年大旱」經驗，仍呼籲民眾「省今日用水，解明日缺水」，愛惜有限水資源。春節期間無論用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等疑慮，或是要通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，一通就靈，農曆春節期間仍堅守崗位，確保服務不打烊，且統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商，亦提供無休之水費繳納管道，歡迎民眾廣為運用。