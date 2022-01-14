為滿足大高雄地區產業用水需求，中鼎(9933)與欣陸投控(3703)旗下的欣達環工聯手打造的臨海水資中心，14日舉行完工通水典禮；中鼎及欣達環工指出，這是全台首座污水處理廠與再生水廠，總經費大約45億元，通水啟用後每日可處理5.5萬噸污水，供應臨海工業區3.3萬噸再生水，未來擴建完成可日處理10萬噸污水，再生水供應可達每日6萬噸，可逐步滿足大高雄科技產業的用水需求。

中鼎、欣達環工已合資成立特許公司「臨海水務股份有限公司」執行「臨海水資源中心BTO案」的營運，特許期18年。

中鼎基礎及環能工程事業部總經理李定國指出，配合全球水資源循環經濟商機，集團近年於廢水再生利用領域，成功從工業廢水、都市污水的再生利用，已拓展至高科技電子產業的廢水再生回用。 中鼎集團目前手中營運的再生水廠包括鳳山溪、臨海、南科；再生資源利用中心則有桃園生質能中心、台泥花蓮DAKA；另外在廢溶劑回收再利用則包含國內主要的半導體廠及封裝廠。

欣達環工執行長周黎明表示，目前欣達環工已在營運中的專案包含「淡水污水下水道系統 BOT」和「高雄鳳山溪再生水 BTO」，並代操作「台南安平污水廠」，在「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO」進入營運期後，可望穩定挹注欣達環工營收。

欣達環工目前共有7個水務專案，結算至2021年第三季的合約餘額約 391 億元，預估將持續推升欣達環工營運。