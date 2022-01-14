受到強烈大陸冷氣團影響，因為心血管疾病、腦中風猝死的案例也層出不窮，然而血管當中的血栓不只會塞在腦部以及心臟血管，也很可能會塞在其他器官造成病變！營養師許育禎在臉書粉專PO文指出，容易造成血管栓塞的部位，以及5大飲食原則來保持健康。

許育禎解釋，血栓簡單來說就是存在血管中的血塊，它先是由膽固醇堆積在血管壁上造成粥狀動脈硬化，一旦斑塊受到刺激而破裂時，血小板、纖維蛋白會大量聚積包圍，形成的塊狀物就是血栓，若血栓太大塊就會直接堵塞住血管，至於脫落的血栓則稱為「血栓子」，會隨著全身血液流動，流到哪就塞到哪。容易造成血管栓塞的5部位如下：

▍腦部

所謂的腦部栓塞就是腦中風，突然發生時會出現：單側無力、視力模糊、口齒不清、步態不穩、突然間的頭痛欲裂等症狀，若可以把握黃金3小時內趕緊送醫做血栓溶解術，有很大機會可以復原！

▍心臟

血栓完全阻塞通往心臟的血管，導致心肌急性缺血、缺氧，這就是所謂的心肌梗塞，死亡率極高！

▍肺部：

「血栓子」隨著血液循環四處流動，若是跑到肺部血管塞住，導致肺部血流不足，就稱為肺栓塞，患者會出現胸痛、呼吸困難、呼吸急促、發紺等現象，死亡率高達30％。

▍眼睛

血栓子若是堵塞住視網膜的血管，會讓患者產生視力突然下降、出現黑影、甚至是暫時性失明的症狀，即稱為眼中風，而眼中風往往也是腦中風的前兆，不得不注意！

▍下肢

下肢動脈阻塞也是很常見的部位，隨著阻塞的嚴重性慢慢增加，患者會出現下肢發麻、下肢冰冷、痠痛、間歇性跛行，一旦缺氧過於嚴重會導致大量組織壞死而需要截肢。

許育禎強調，血管栓塞往往都是日積月累而來，油膩飲食、過量的甜食、缺乏蔬果、長期吸菸、酗酒、壓力、睡眠不足等，先是引發三高，若是控制不佳，接下來就有可能會引發血管栓塞，不得不留意，平日除了壓力的排解、充足的睡眠、以及保有良好的運動習慣、維持標準體重之外，也應該盡量落實「得舒飲食」來保持健康。

●飲食五大原則

▍盡量選擇全榖根莖類

每天至少要有一餐選用五穀飯、糙米飯、地瓜、南瓜、燕麥等全穀類來取代精緻的白米、白麵條或白吐司。

▍天天五蔬菜、適量水果

每天建議食用2.5碗的煮熟蔬菜、以及兩顆拳頭大的水果。

▍用白肉及豆類取代紅肉

建議多選擇雞肉、魚肉和黃豆製品來取代豬、牛、羊等紅肉，以減少脂肪和膽固醇的攝取。

▍每天兩杯低脂乳製品

一份乳製品＝牛奶240c.c.＝無糖優酪乳240c.c.＝無糖優格210g＝起司兩片，乳製品提供豐富的優質蛋白質、鈣質、維生素D、鎂、鋅、維生素B群等，營養價值極高！

▍吃堅果用好油

每天食用一湯匙的堅果種子、盡量選擇好的油脂來烹調食物，例如：橄欖油、苦茶油、酪梨油等，幫助身體抗發炎。

許育禎建議民眾平時可以落實這五大飲食原則，外加良好的生活習慣及運動習慣、定期健康檢查，以避免血管栓塞找上門。