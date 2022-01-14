台中市西屯區福澤街與工業區一路口周邊車流量大，市議員張廖乃綸要求市府盡速增設紅綠燈，現在紅綠燈終於設置完成並通電啟用，保障用路人安全。（張廖乃綸服務處／盧金足台中傳真）

台中市西屯區福澤街與工業區一路口周邊車流量大、屢傳交通事故，市議員張廖乃綸成功爭取設置紅綠燈。（張廖乃綸服務處／盧金足台中傳真）

台中市西屯區福澤街與工業區一路口周邊車流量大、屢傳交通事故，但沒有設置紅綠燈，導致長輩、學童過馬路險象環生，市議員張廖乃綸會同當地里長及台中市府交通局多次會勘，要求市府盡速增設紅綠燈，現在紅綠燈終於設置完成並通電啟用，保障用路人安全。

西屯區福澤街與工業區一路口，是通往工業區的重要道路，市議員張廖乃綸說，當地福恩里、福中里住戶多，長輩們徒步前往福恩里樂齡學習中心要經過這個路口，很多孩子上學放學也要過馬路，但這個路口過去只畫斑馬線，沒有設置紅綠燈，大小車輛呼嘯而過，長輩及大人小孩過馬路膽戰心驚、相當危險。

張廖乃綸指出，幾年前里長就曾反應過應該設置紅綠紅綠燈，但前市府評估後認為未達設置標準，近年來交通事故頻傳、民眾陳情不斷，多次與福恩里長陳桂香、福中里長廖阿月會同市府交通局3度前往現場會勘，要求市府盡速重新評估設置紅綠燈，終於在這個月設置完成並通電啟用。

當地民眾看到福澤街與工業區一路口終於新設紅綠燈都很開心，張廖乃綸同步要求交通局裝置小綠人讀秒器，讓民眾過馬路時安全更有保障。市議員張廖乃綸關心西屯區福澤街與工業區一路口交通號誌設置議題。

交通局表示，西屯區福澤街與工業區一路口是通往工業區的重要道路，是許多長輩學習及小孩上放學必經的路口，經與議員及相關單位會勘後，交通局調查路口交通特性資料決定於該路口設置號誌，並於去年底開放號誌三色運作並同步裝設小綠人，保障通行安全。