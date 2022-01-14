台南市111年度總預算歷經1次定期會及2次臨時會的審查，終於趕在14日臨時會最後一天完成三讀程序。在冗長的審查後，最後歲出及各項基金支出合計刪除5334萬96萬元，占歲出數0.052％；歲入及各項基金收入則刪除1663萬8000元，占歲入數0.017％。由於台南市110年度總預算歲出僅刪除2000多萬元，市長黃偉哲無奈表示，尊重與感謝議會。

據了解，台南市111年度總預算歲出編列1021億1530萬1000元，較110年度增加約15億元，以「教育科學文化」支出最多，編列375億3777萬9000元，占36.76％；其次是「經濟發展」支出189億3850萬元，占18.55％；「社會福利」支出182億3335萬元，占17.86％；至於歲入編列980億6530萬1000元，則以「稅課」收入最多，編列497億3726萬2000元，占50.72％。

經過市議會審查後，今天通過的台南市111年度總預算，歲入980億5827萬8000元，歲出1020億6581萬4000元。歲入歲出短差約40億多元，則請市府自行調整，以利收支平衡。

據了解，民進黨團為趕在今天完成總預算審查工作，還特別甲級動員希望加快審查進度，但上午聯席審查時，因主席李啟維遲到，引發議員穎艾達利、王家貞等人的不滿，王家貞更一度要求清點人數，最後李啟維裁示休息10分鐘進行協商後，審查工作才得以繼續進行，並於下午1點52分完成所有單位預算的聯席審查。隨後，下午2點恢復大會，在議長郭信良的主持下，順利完成二三讀程序。