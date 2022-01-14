林姓男子原是時代力量黨員，2018年遭搜索疑似毒郵票、毒蘑菇時，時任桃園市議員的王浩宇公開受訪，抨擊林男及時代力量，林後來不起訴。王又強調確實有毒品等，林男因此提告損害賠償，桃園地院審理後，認定王言論加深民眾對於林男不良印象，造成名譽受損害，判王浩宇須賠償15萬元，可上訴。

林男控訴，他原為時代力量政黨之專員，2018年3月基隆憲兵隊搜索其租屋處時，因扣得疑似毒品之「蘑菇」、「Dragons Dymamitr」遂林男移送台北地檢署偵辦，但王浩宇未經查證，就在臉書、媒體批判林男及政黨。據了解，目前已由2審判賠40萬元。

林男說，後來案件不起訴後，王浩宇又多次在臉書發表，「後來也證實有這件事，就只是證據不足不起訴而已。但確實有這件事。」、「我說的從頭到尾都是事實。」、「確實也有發現毒郵票等大量毒品，證明我說的話早有所本。」、「刑案發生的經過，包含查獲多少毒品等等，我手邊有當初的判決書，都跟我當初所述完全一致。」、「警方確實有找到二級毒品，但最後因為證據不足不起訴。」、「此刑事案件是真實存在、真的有找到毒品、也真的在他的租屋處。」、「毒蘑菇、毒郵票都真實存在」等不實言論，並斷章取義張貼上開不起訴處分書之「移送意旨」部分，將此曲解為檢察官調查後之認定結果，致使視聽大眾因誤解而仍評價林男為吸毒、販毒者，侵害林男名譽，造成精神上受有莫大之痛苦，故請求王賠償精神慰撫金40萬元。

王浩宇則說，言論均未指名道姓，故一般人無從知悉所指是誰，因此未貶損林男社會評價。且林屬於公眾人物，對於可受公評之事發表意見，既未使用偏激不堪之言詞，應可認係善意發表適當評論，自未侵害林男之名譽。此外王也說有一併張貼不起訴處分書，代表無犯罪嫌疑。

法院則認為，王已經知道既已知言論之內容不實，猶仍發表之，自應負侵權行為責任。且王在臉書張貼不起訴處分書之移送意旨部分，未將全文張貼，僅張貼移送意旨，讓民眾閱讀時產生誤解，且王是公眾人物，言論受高度關注，行為使民眾誤會林男確實被查獲毒品，只是檢方給予不起訴處分錯誤印象，從網友留言就可知悉。王浩宇不僅未有澄清其於前案判決所涉言論之內容，反造成閱聽大眾加深對林男負面評價，已經損害其名譽，判賠15萬元。

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