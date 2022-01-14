揭露到門牌的實價登錄制度早已上路，但若要單從登錄資訊判斷房屋價格，可能仍會失準。房屋的精準價值，仍需要借助房屋經紀人的專業，全面地分析房屋的特色與優勢，才能做出精準的估價。永慶房屋林敬文經紀人便曾幫助一位屋主，挖掘房屋優勢並找到適合的買家，讓屋主少損失25%的房價！

房屋優勢被忽略 永慶經紀人細膩挖掘

2019年，永慶房屋的林敬文經紀人接到一通屋主的來電。屋主表示自己欲出售一間登記坪數約18坪的40年老房子，屋子長期沒有整理，而且還有漏水狀況。其他房仲業者估計，該房屋的價格最多就是600萬，因此屋主也希望永慶房屋以該價格協助出售該房屋。

然而林敬文經紀人在進一步了解房屋狀況後才發現，該房屋的3坪陽台坪數不僅未被登記進去，而且該房子的格局方正，是同條巷弄內少見的格局，該優勢也未反映在價格上。此外，該房還有頂樓空間可以利用，總價600萬的估價實在太低。

因此林敬文向屋主分析，600萬的價格未包含3坪的陽台，頂樓空間和格局優勢也被嚴重忽略。再加上該巷弄每坪29-33萬的單價，都是超過30坪的公寓，單價難免會因為總價的關係而顯得較低。因此該房屋應該跟鄰近區域平均34-35萬的行情一致，總價應可訂在750萬元。

永慶團隊合作，幫屋主三天內成交！

聽完分析後，屋主非常驚訝，怎麼不同業者之間的估價差了將近150多萬？就算真的可以賣到750萬，會不會花上非常久的時間才能售出？因此對經紀人的說法半信半疑。林敬文遂向屋主說明永慶房屋團隊聯賣的特色，只要委託一人，便有整個雙北地區永慶房屋直營店的同仁協助銷售。經紀人也立刻提供屋主房屋周遭區域的成交行情，仔細說明該區域的房市狀況，再綜合比對屋主房屋的優勢，讓屋主了解自己房屋的實際價值。

「其實其他業者提供的資訊沒有錯，但是不曉得是他們故意的，還是真的漏掉了，他們就只給該巷弄內的實價登錄行情，沒有給出整個區域的房市資訊，完整性不足。而且屋主的房屋特色跟該巷弄的其他房屋較不相符，而是跟該區域周遭的房子比較能作比擬。因此600萬的價格不僅未展現房屋優勢、也跟區域房市行情有落差。這就是沒有為屋主做全面性的分析，讓屋主有所損失。」林敬文如此說明。

透明全面的行情資訊以及專業全面的出價策略，讓屋主放心的交給林敬文經紀人處理售屋事宜，自委託成立後，林敬文帶看的第二組客人便對房子非常喜愛，經紀人也誠實說明漏水狀況，客戶也能接受。最後該房以750多萬成交，從委託到成交只花了三天時間。

永慶誠信細膩服務 為屋主守住超過150萬房價

成交後屋主非常開心，也痛斥其他業者沒有為自己的房屋仔細分析，讓他差點損失150萬的房價。「乍聽之下，你可能以為我們幫屋主賺進一大筆錢。但其實周遭的房市行情本來就是每坪34-35萬，除了其他業者忽略了3坪的陽台面積，再加上房屋本身的格局優勢，本來就有價值。我們不是幫屋主賺了150萬，而是幫屋主守住150萬。」林敬文經紀人表示。

林敬文經紀人表示，有些不肖的房仲業者會跟投機客合作，刻意估低屋主房價，再轉手賺取價差。永慶房屋為了保護消費者不遭到投機客坑騙，特別推出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，承諾若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。林敬文經紀人建議消費者多方比較各家業者資訊和服務，選擇對自己最有保障的房仲品牌。