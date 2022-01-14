牧森（左起）、劉修甫、曹佑寧穿上擊劍衣亮相。（羅永銘攝）

電影《刺心切骨 PIERCE》今舉行開鏡儀式記者會，演員劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森、導演劉慧伶、監製黃茂昌均出席。昨胡宇威和陳庭妮宣布訂婚喜訊，跟陳庭妮合拍電影《青春弒戀》的丁寧，表示自己很期待胡宇威和陳庭妮的小孩，直言基因應該超好、小孩會長很高。

丁寧在《刺心切骨 PIERCE》中飾演曹佑寧和劉修甫媽媽，兩位男演員扮演兄弟，曹佑寧分享這次演擊劍選手，事前訓練了9個月，練到鐵腿，大傷小傷都有且很常扭到腳，本來以為有棒球選手的底子運動細胞好沒問題，沒想到擊劍運動真的很難又很累，更直言比當時在運動競賽節目《全明星運動會》還吃力。

而首次擔綱男主角的劉修甫，坦言面對複雜心理與各角色之間的拉扯，使他在劇本工作上花很多時間捕捉，而首次接觸擊劍這項講求協調性與策略的運動，也讓他投注相當長的訓練雕琢，過程非常辛苦卻也很有趣難忘。

丁寧也分享一開始接到劇本就被深深吸引，對於劇中媽媽一角產生非常高度的敬意、不確定與恐懼，更坦言這可能是她從影以來「最複雜、最壓抑、最不知道怎麼呈現的1個角色」，因此很期待看到自己以更真誠、更不表演的表演方式呈現。