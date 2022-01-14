年約82歲林姓男子，日前開車行經成功派出所附近時，車輛故障停在大馬路上，造成車輛回堵，中市警局霧峰分局成功派出所員警林奎言、謝忠男與實習生李冠林，剛好結束勤務回所發現，立即化身綠巨人浩克，將車推至安全處避免了事故發生。

82歲的林男日前開車行經大里區成功路時，車輛突然故障，直接停在路中，林男下車在後方擺上三角錐，就離開車子，前往附近找汽車修理廠幫忙，獨留一名同車婦人無助的站在現場，因正值下班時間車流大，行經的車輛為閃避該車而造成兩車道的車輛嚴重回堵。

霧峰分局成功派出所警員林奎言、謝忠男與實習生李冠林，剛好結束勤務，返回在附近的成功派出所時，發現該輛故障車，3人了解原委後，二話不說立即一人掌握方向盤，並將排檔導入空擋，另二人推車，就將該車推到路旁安全處，不再影響交通，婦人感動不已頻頻向警方道謝，員警也叮嚀婦人有需要協助直接向派出所請求就好。

霧峰分局長李建興表示，駕駛途中車輛故障，應保持冷靜，並儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，同時通知道路救援或撥打110請警方協助交通疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。