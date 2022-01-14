台中市南屯國小14日舉辦「遇見大未來暨福虎迎春名家揮毫游藝雙展」。（南屯國小提供／盧金足台中傳真）

南屯國小小小特攻隊透過藝文、音樂與書法的跨域創作，分享南屯國小小朋友們對世界的愛與關懷。（南屯國小提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯國小14日舉辦「遇見大未來暨福虎迎春名家揮毫游藝雙展」開幕典禮，邀請生活在地、關懷台灣與尊重土地的長官與朋友們前來共襄盛舉。南屯國小小小特攻隊透過藝文、音樂與書法的跨域創作，分享南屯國小小朋友們對世界的愛與關懷。

廣達游於藝之「遇見大未來」與南屯國小在地文化的生命對話，學校特別以「穿山甲遇見北極熊」的主題意象，讓全校的學生從環境保護角度思考地球所面臨的衝擊，透過跨域表演與創作呈現南屯孩子的未來祈願。

一開始悠揚的直笛吹奏搭配《塑膠島》朗誦，傳遞表演藝術正能量，藝展中更展示著一年級「信封書籤」、二年級「現在·未來·創意畫」、三年級「穿山甲地圖」、四年級「多元文本的對話」、五年級的「劇場故事書與皮影戲」、六年級的ipad製作「書名詩」以及各種數位作品，讓世界看見南屯學子愛鄉愛土愛地球的情懷。

歲末年初，南屯國小特色課程中每年受到廣大師生歡迎的「大師揮毫贈春聯」更是活動亮點，現場邀請當代書法名家陳景聰、吳運進老陳基安、蘇哲賢、簡吉相、張聰嶽，陳景聰為國寶級的毛筆製作達人，對於在地文化保存貢獻。

校長蔡承憲表示，「遇見大未來暨福虎迎春名家揮毫游藝雙展」透過課程活化，藝術再現，讓學生成為一個有素養的人，積極投入全球實踐行動，創造環保健康新生活，以期一個美好的大未來。

教育局表示，將環保意識融入親鄉近土愛地球的行動中，素養教學引導孩子做為未來公民，遇見大未來。