欣陸(3703)旗下環境工程事業的欣達環工與中鼎(9933)聯合承攬的高雄臨海水資源中心在今(14)日舉行完工通水典禮。通水啟用後，每日可處理5.5萬噸污水，並可供應臨海工業區3.3萬噸再生水；未來擴建完成，再生水供應可達每日6萬噸。

目前欣達環工已在營運中的專案包含「淡水污水下水道系統BOT」和「高雄鳳山溪再生水BTO」，並代操作「台南安平污水廠」，在「高雄臨海污水廠暨再生水廠BTO」進入營運期後，可望穩定挹注欣達環工營收。欣達環工目前共有7個水務專案，結算至2021年第三季的合約餘額約391億元，預估將持續推升欣達環工營運。

欣達環工執行長暨本案特許公司臨海水務董事長周黎明表示，高雄市政府看見大高雄地區的用水需求，因此超前部屬推動多元水資源開發，欣達環工以水務專才，為高雄市政府打造高雄臨海水資中心成為全台首座污水及再生水廠一次到位的水資源中心，同時也是兼具環保、景觀、生態、教育功能的教育園區。

中鼎基礎及環能工程事業部李定國總經理表示，感謝陳市長及市府團隊的支持與協助，使本案順利在3年內如期如質完工，優異的品質更榮獲城市工程品質金質獎肯定。除了本案，高雄鳳山溪水資源中心，亦由CTCI團隊聯合欣達環工負責興建與營運。為協助高雄成為台灣首座擁有穩定供應再生水的示範城市，中鼎將持續以水資源領域的專業，共創政府、市民及企業的三贏。