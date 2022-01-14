中租控股旗下中租能源，位於台南市七股區的太陽能案場，今（14）日正式開工，此案單一併網量達296MW，為全台最大。行政院副院長沈榮津以錄影方式為活動致詞，特別提及地面型光電場是台灣綠電轉型的重要關鍵，而經濟部能源局長游振偉、台南市長黃偉哲及產業在地代表等，共同參與盛會。

游振偉強調，兼顧經濟發展及環境永續，太陽光電是極為適合台灣的發電選項，也將促進產業及企業合作，一起推動能源轉型，提升再生能源占比；而黃偉哲表示，台南市擁有良好的光電條件，案場開發數量也是全台第一，太陽能發電符合節能減碳與民眾期待。

中租控股董事長陳鳳龍提到，中租從太陽能發電、進而積極跨入儲能與售電，堅持互利、共生、多贏，提升太陽能發電，拓展再生能源，追求永續發展；亦為公司發展再生能源事業的利基，因應未來電動車的普及，投資充電樁業務，積極串起綠能產業的價值鏈。

今日啟用的台南七股太陽能電廠，與力暘能源合作，包含「天英、天心、天柱、天任、天芮」五個案場，該區域因土壤長期鹽化，不利耕作，卻擁有充沛的日照，適宜建置為太陽能光電廠，在獲得多位地主首肯後，整合出總面積287公頃，裝置容量296MW，年發電量約達4.2億度，預計於2023年6月完工。

中租也將於二天後（16日），為屏東二個太陽能電廠舉辦掛錶與開工。為屏東分散集結式地面型—佳冬太陽能電廠舉辦掛錶儀式，完成與台灣電力公司併聯送電，該案集結340位地主、459筆土地，裝置容量99MW；同時為屏東枋寮的義暘案場舉辦開工活動，預計於2023年完成併網送電，裝置容量99MW。