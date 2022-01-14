由韓國VALOFE公司代理營運的線上遊戲《王牌對決》第一屆「武道大會」於上週日（1/9）圓滿落幕，在預賽及總決賽等層層關卡下，由「˙△˙」選手突破重圍，獲得第一屆「武道大會」冠軍殊榮，抱回冠軍獎勵iPhone13。

「武道大會」賽事採5戰3勝制，使用1 VS 1俘虜模式及方塊廣場地圖，選手需要在180秒內將敵方全數變成俘虜，或是敵方全數死亡且無法復活，即可獲勝。若時限內未能分出勝負，就會進入DEATH TIME狀態，所有僅存玩家的血量都會歸零，由率先讓對方全數爆裝者獲勝。

8強賽一較高下 爭奪冠軍賽門票

經過激烈的預賽對決，由8強選手「ScottPet」、「老實說熊熊」、「公主」、「KaiLyi」、「Ruth」、「卍乂估乂估卍」、「天才」、「˙△˙」晉級，選手們各顯神通，使得比賽高潮起伏，緊張刺激的戰局，片刻鬆懈便可逆轉全局。最後由「老實說熊熊」、「Ruth」、「天才」、「˙△˙」挺進4強。

季殿賽中由「老實說熊熊」對決「Ruth」，「老實說熊熊」選擇化學兵英雄，利用游擊拉打消耗對手，戰鬥中不停調整身位，其打法殺人誅心，最終拿下季軍頭銜，同時也獲得「第一化學兵」的稱號。

冠軍出爐！總決賽精湛對決

冠軍賽由「˙△˙」對戰「天才」，「˙△˙」選手精通尼奧英雄，富含操作技巧又頗具觀賞性，而「天才」選手則是一位人如其名的拳王玩家。比賽一開始，「˙△˙」抓住「天才」使用技能的空檔，以迅雷不及掩耳的攻勢直接拿下勝利；第二局，「˙△˙」持續乘勝追擊，「天才」也使出渾身解數，雙方以些微差距由「˙△˙」再奪一勝；第三局在對手聽牌的情勢下，「天才」保持冷靜應對，以平穩操作順利帶走本局勝利；關鍵第四局開場雙方都非常謹慎，轉瞬間「天才」發生一個較大失誤，「˙△˙」憑藉著精湛的手感與操控，勇奪首屆武道大會冠軍！

「天才」雖惜敗，但卻向觀眾展示了拳王的多變性，而冠軍「˙△˙」不僅實至名歸，使用的尼奧英雄也成為許多玩家選用的主流角色，並在《王牌對決》的歷史中寫下了自己專屬的輝煌紀錄。

賽事全程直播 見證首屆冠軍誕生

本次「武道大會」也邀請主播「阿戚－Twitch」進行全程賽事直播，為大家帶來精彩專業的解說，並舉辦專屬獎勵活動，一同見證首屆冠軍的誕生。而選手們的精彩表現也深獲玩家肯定，掀起熱烈討論！

為慶祝「武道大會」圓滿成功，官方特別推出登錄活動、在線活動及戰鬥活動等，準備稀有武器補給、靈魂石、次元碎片、英雄召喚書等豐富獎勵送給玩家，後續還會舉辦限時武道大會在線活動，歡迎各位玩家一起慶祝冠軍的誕生。

此外，官方粉絲團也會陸續推出專屬粉絲活動，帶來更多新英雄、道具、玩法等相關資訊，歡迎玩家關注官方粉絲團，第一時間掌握最新情報。