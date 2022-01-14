禾馨醫療集團遭檢舉涉嫌開具不實醫療診斷證明，供產婦向保險公司詐領剖腹醫療給付，台北地檢署13日指揮刑事局搜索旗下5間診所，將營運長林思宏等5名醫師、20名產婦帶回偵辦，初估3年多來已協助近300名產婦詐領保險金，金額高達3000萬元。北檢訊後諭令林思宏交保500萬元，林思宏下午在臉書發文：「人在江湖飄，哪有不挨刀」。

林思宏PO文：「感謝這兩天好朋友們的關心，人在江湖飄，哪有不挨刀，媒體標體再聳動，也不會影響判決，對於檢調司法，昨天至今晨清楚說明後，最好的方式就是等待，心裡（理）素質強大的我，謝謝大家，繼續看診」。

刑事局去年接獲保險公司報案，指禾馨非自願剖腹的病例過多，懷疑院方與產婦配合詐領剖腹保險金。檢警清查發現，從2018年起迄今，可能有200多名產婦其實是自願剖腹生產，但透過禾馨開具的胎位不正、臍帶繞頸等不實診斷證明，以非自願剖腹名義，申請10至14萬元的保險給付，詐保金額約達3000萬元。

檢方13日指揮上百名警力，到禾馨民權、內湖、新生、懷寧、桃園5家診所、產婦及醫師住家等29處執行大規模搜索，查扣大批病例，並將林思宏等5名醫師、20名產婦依偽造文書、詐欺等罪嫌帶回偵辦。

北檢訊後，14日諭令林思宏交保500萬元交保，另涉案醫師吳孟宗200萬、薛雅蓮100萬、黃貴帥100萬、林冠宏300萬元交保。