台北市長柯文哲預計今年3月訪問美國，但柯文哲14日表示，如果疫情繼續蔓延下去，就算了吧。另對於外傳副總統賴清德以「總統特使」身分，出席宏都拉斯新任總統就職典禮一事，被視為2024參選的起手式，柯文哲直言「有什麼奇怪，這很正常」。
柯文哲說，三月出訪美國這件事，如果疫情繼續蔓延下去，「我看就算了吧」，出去回來還要關十四天，按照目前台灣疫情，出國計畫都暫停。
柯文哲指出，過去參加中南美洲國家總統就職典禮，總統都去了，「副總統去有什麼奇怪？這很正常」。
台北市長柯文哲預計今年3月訪問美國，但柯文哲14日表示，如果疫情繼續蔓延下去，就算了吧。另對於外傳副總統賴清德以「總統特使」身分，出席宏都拉斯新任總統就職典禮一事，被視為2024參選的起手式，柯文哲直言「有什麼奇怪，這很正常」。
柯文哲說，三月出訪美國這件事，如果疫情繼續蔓延下去，「我看就算了吧」，出去回來還要關十四天，按照目前台灣疫情，出國計畫都暫停。
柯文哲指出，過去參加中南美洲國家總統就職典禮，總統都去了，「副總統去有什麼奇怪？這很正常」。
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