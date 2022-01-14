一名男子與友人前年去理容KTV消費欲離去時，買下坐檯女子全鐘點費，男子要求代駕開去汽車旅館，向坐檯女子表示「各睡各的絕對不會碰妳」，坐檯女子仍被性侵2次。男辯稱「買了全鐘點費，去汽車旅館當然要發生關係」，又稱「嘿咻過程只有1分鐘」。法官認為男子僅因一己私慾，不思尊重他人身體自主之權利，依強制性交罪，判男子4年，可上訴。

根據判決書記載，2020年8月1日，男子阿強（化名）與友人前往台中某理容KTV，由一名陪酒女子阿芳（化名）坐檯，阿強想讓阿芳早點休息，買下她全場鐘點費，並邀一同搭車來開。回家途中，阿強要求代駕司機改去汽車旅館，並向阿芳表示「各睡各的絕對不會碰妳」，阿芳雖然表示想回家，仍被載到汽車旅館。

兩人到了汽車旅館後，阿強見強拉阿芳到二樓，並推倒在床上，不顧阿芳抗拒，脫去衣物強行性侵得逞。阿芳不斷哭泣拿著內褲、安全褲欲跑到浴室打電話求救，阿強見狀又將她拖回床上，以強暴方式再次性侵。

被害人阿芳向台中市警局第四分局報案，員警陪同到醫院驗傷，發現阿芳背部與左臀有抓傷，右臂、左臂、左下肢、右下肢有擦傷及抓傷，外陰部六點鐘方向有撕裂傷等傷害。

阿強辯稱，我有向阿芳說買全場送她回家，後來也說要去汽車旅館，雖然沒講明白，但是去汽車旅館當然是要發生性行為，一進房裡，我先去洗澡，之後才跟阿芳發生關係，過程大概才1分鐘而已，阿芳才說不要，我覺得有鬼，就馬上停止。阿芳身上本來就有傷，左右手臂、大、小腿處都有，共有4處瘀青，還有類似結痂的傷，否認強制性交犯行。

法官判決，阿強僅因一己私慾，不思尊重他人身體自主之權利，竟對阿芳強制性交行為，侵害阿芳身體自主權，惡性非輕；且始終否認犯行，執意以已支付阿芳全場鐘點費，2人原有性交合意，阿芳擺明就是要錢，故意陷害他。迄今並未尋求阿芳原諒，顯見被告阿強犯後態度惡劣，缺乏為自己行為負責之觀念，判刑4年。

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