（外銷農產品牌集合迎春。圖／農委會提供）

農曆新年即將來臨，即日起到3月31日止，由農委會輔導的外銷農產集合品牌「TGA select」特別精選最具年味的各式各樣商品，在松山文創園區「設計點」商店的「迎春納虎．福 KNOW YOU！」專區進行展售，網羅了來自全台各地隱藏版的限定美味。

「TGA(Taiwan Good Agriculture) Select」是農委會與台灣設計研究院攜手推動「『品牌好農．行銷台灣』外銷農產品品牌輔導計畫」的集合品牌，多年來協助台灣中、小型農企業定位品牌形象，並輔導產品外銷。

農委會指出，這次年節活動檔期中，「TGA select」精選由台灣各地食材所製作的農產新品，消費者如果喜歡在地米食與海鮮的完美結合，絕對不能錯過「老鍋米粉x澎湖伯」聯名生產的小卷湯米粉；如果想要享受零嘴又不要負擔，一定要試試將茶葉融入日常、嚴選100％台灣稻米及採用獨家專利技術製程的「Purple Tiger」茶米PON餅。

至於來自澎湖的「澎湖伯」海味濃濃伴醬，則是過年熬夜追劇，來碗拌飯與拌麵最佳的佐味；而隔天早晨喝杯彰化八卦山全陽光乾燥的「長日咖啡」，可以醒醒腦迎接美好的一天。現場有許多台灣美味，即日起至3月31日止，鞏前往松山文創園區「設計點」商店選購具有外銷高品質的台灣美味農產食品。