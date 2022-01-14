經濟學台大四人幫成員、台灣大學經濟學系教授張清溪13日下午遽逝，經濟學界14日在LINE、臉書上紛告訊息，據悉，目前掛名台大經濟系兼任師資的張清溪，13日下午離開研究室後，在捷運站心肌梗塞送醫不治過世。

台灣大學經濟系官網14日亦公告表示，「張清溪老師於昨日逝世，全系同仁敬表最深的哀悼之意」。台大經濟系表示，同仁對於張老師遽逝莫不深感到震驚與哀悼。張老師是所有同仁都極為尊敬的長者，在他擔任本系系主任期間(1993～1998)，推動多項系務改革，建立包括長聘的許多制度，本系依然運作至今，為奠定本系學術地位的重要推手。張老師的風範，將深深留在後人心中。我們永遠懷念他。

張清溪為美國俄亥俄州立大學經濟學博士，在台大經濟系授課個體經濟學、中國經濟，他與吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧共同出版的《經濟學：理論與實際》，不僅開創學者合著啟蒙教課書之史，也是經濟學課本「四人幫」作者的第一代始祖。台大經濟系表示，這本書「開啟中文經濟學教科書百花爭鳴的時代，更是無數人學習經濟學的啟蒙書。」

台灣經濟學界的最大社群「台灣經濟學會」，不僅是張清溪所成立，還是由他爭取把先前的中國經濟學會改名之。張清溪早年投入台灣社會改革活動，據傳聞，曾與前監察委員陳師孟一起焚燒國民黨證，亦與成立「澄社」，關懷時政、弱勢、推動「萬年國會」改選，參與促進台灣民主轉型的過程。

當經濟學入門生們還捧著四人幫經濟學課本啃時，張清溪已與劉錦添等學者合作發表《解構黨國資本主義：論台灣官營事業之民營化》，分析國民黨統治台灣時的經濟制度，促進國民黨改革「黨產」、「黨營事業」。近十年來，張清溪和多位學者專注於法輪功推廣，擔任社團法人台灣法輪大法學會理事長。

清華大學科技管理學院榮譽教授、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源和張清溪為學界好友，在台大兼課時經常談天。梁國源說，相當佩服張清溪自始至終「想法一致」，從來沒有出現左思右想的旁務，而且不接受政治安排出任官位。