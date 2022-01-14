有「台灣濱崎步」稱號的女星王彩樺，是演藝圈著名凍齡女神，53歲還保有緊緻肌膚和火辣身材，令人稱羨不已，今(14日)她在社群曬出和羅時豐的合照，但因為胸口超低設計，露出超亮車頭燈，而一旁羅時豐忍不住斜眼狂盯的表情，讓網友都笑翻。

王彩樺今在社群曬出和羅時豐合照，寫下：「當《國民姑丈》遇到《國民岳母》，歪樓了」，只見她穿著黑色深V禮服，辣露傲人上圍和超深事業線，讓一旁的羅時豐眼神也忍不住往下瞄，而王彩樺見狀也開玩笑虧羅時豐：「ㄟ你是想要顧眼睛嗎？」最後總結「《帥哥美女》無誤。」

兩人間的逗趣互動PO網後，讓不少網友都笑翻，紛紛留言直呼「姑丈你的眼睛在看哪裡？」、「男的帥，女的美」、「真的太性感了！怎麼可能不多看幾眼呢？」對於網友的熱情讚美，王彩樺也一一回覆，展現高親和力。

王彩樺和老公黃品文結婚後，育有2個漂亮女兒，之前她曬出女兒的美照，已出落得亭亭玉立，讓網友都驚艷不已，她也因此被封為「國民岳母」，不少人也期盼女兒將來能出道。