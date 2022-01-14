菲律賓國防部正式對外宣佈，購買海軍岸基版的印度布拉莫斯（(Brahmos)超音速巡弋飛彈，價格3.75億美元，它成為印度史上最大一筆軍火出口合約。由於先前菲律賓官方已傳出此項採購將用於應對南海所屬島礁的威脅，可能會加劇中國與菲律賓在南海糾纏多年的主權衝突。

菲律賓國防部在臉書及推特上發表了國防部副部長艾雷凡特（Raymund Elefante）與印度大使庫馬蘭（Shambu Kumaran）在周二正式簽署的軍購協議，協議文字顯示菲律賓將會向印度採購數種軍事裝備與武器，其中包括廣受矚目的印度與俄羅斯合作製作的布拉莫斯超音速反艦飛彈。

圖為菲律賓與印度的合約軍購，最主要採購項目是莫拉莫斯反艦飛彈。（圖／推特@DerekJGrossman）

布拉莫斯是印度和俄羅斯合作研發的飛彈，飛行速度達到3馬赫(音速3倍)，被認爲是世界上最致命的飛彈之一。菲國希望購入的布拉莫斯超音速反艦飛彈能增強的海上防衛能力，尤其是在南海島礁主權維護上。

菲律賓國防部長羅倫沙納(Delfin Lorenzana）在簽約儀式後表示，這次軍購「爭取的最主要武器是莫拉莫斯反艦飛彈」，他未再說明採購項目還有哪些武器。

據了解，布拉莫斯源自俄羅斯P-800「縞瑪瑙」飛彈，是一種彈鼻進氣式、衝壓發動機推進的超音速飛彈，這種設計與台灣自製雄風3型的兩端進氣不同，布拉莫斯這種設計可以使飛彈的橫截面變得更小，較不易被偵測到，飛行阻力也更低。布拉莫斯可以從潛艦、軍艦、飛機或陸地上發射，射程300~500公里，極速3馬赫以上，被認爲是世界上最快的超音速反艦飛彈。

中國與菲律賓在南海島礁的爭端雖然在2013年由國際法庭做出有利於菲律賓的判決，但中國完全不接受，近幾年來中國還派出大量的海上民兵以避風為名長期駐紮在爭議島礁的海域附近，並多次與菲律賓海防部隊發生衝突。