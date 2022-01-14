軍友社理事長李棟樑與海軍駐馬祖基地官兵合影。軍聞社提供

軍友社理事長李棟樑偕同臺北市進出口商業同業公會監事會，在陸軍司令徐衍璞上將、政戰局長簡士偉中將等陪同下，昨天一同前往馬祖，慰勉防區駐軍，並邀請心戰大隊第5中隊及演藝人員，於梅石中正堂舉辦軍民聯歡會，對平時戮力戰備任務辛勞，傳遞最溫暖的感謝之意，並預祝他們春節愉快。

敬軍團一行抵達後，首先前往兩棲連及海軍馬祖基地指揮部，慰勉官兵辛勞並聽取裝備介紹，關心基層官兵的在營生活情形。昨天馬祖氣溫極低，兩棲連的海龍蛙兵仍是穿著紅短褲，光著上身演練戰技；兩棲連官兵平日負責海上偵巡等任務，戰時負責敵後情蒐與破壞等任務。至於海軍馬祖基地穿的短大衣，是海軍配發，非常保暖，一件上萬元，蔡英文總統今年元旦升旗，穿的也是同一件。

中午時分，敬軍團一行也在勝利山莊辦理敬軍餐會，徐衍璞也代表國防部長邱國正頒發春節禮品，感謝官兵全年捍衛疆土，在寒冬中送上最溫暖的關懷。

參與敬軍活動的團員一致認為，國軍部隊在各個工作崗位上付出，辛苦表現有目共睹；位於外島的官兵更是辛勞，能夠在春節前向官兵將士表達感謝，別具意義，也強調工商業界會成為國軍堅強的後盾。

徐衍璞也代表邱國正感謝官兵的犧牲奉獻，同時向李理事長表達謝忱，感謝他長期以來號召工商業，透過實際行動，支持國軍、愛護官兵，並強調國軍將會持續戮力戰訓，鞏固國家安全，以不負國人的期望。

此外，李棟樑10日亦率敬軍團前往海軍蘇澳基地敬軍慰問，對官兵戍守海疆、守護家園的辛勤付出，致上崇高的敬意與謝忱，並向官兵拜早年，提前祝賀春節愉快。

李棟樑一行是在海軍司令劉志斌上將、軍友社秘書長蔡鴻圖、國防部政治作戰局局長簡士偉中將等人陪同下，前往海軍蘇澳基地登上基隆軍艦慰勉官兵，並代表社會各界感謝海軍健兒們堅守崗位、捍衛國家安全的辛勞。

劉志斌也代表國防部長邱國正致贈基地內各單位春節禮品，犒慰工作辛勞，李棟樑也在致贈春節禮品後逐一向官兵加油打氣。