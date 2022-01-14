農曆新年即將到來，不少人都希望迎來好事，擺脫去年的壞事，對新的一年抱有期待與憧憬。清水孟國際塔羅小孟老師近日在臉書粉專分享，虎年財運易破財的5個星座，並曝光他們可以用哪些水果旺財運。

第五名、水瓶座

水瓶座上半年賺錢，但下半年流失，10月底受到火星逆行進入偏財宮，木星逆行進入財帛宮影響，因此他們上半年財運佳，而且投資判斷也都很準確，但到了下半年，投資運直轉直下，因此要注意10月後不宜衝動投資，或賺到錢就亂購物，平時可以多吃「蓮霧、柳丁、甜柿」能增強體力，體力有了，財氣自然亨通。

第四名、獅子座

獅子座受到9月底水星逆行進入財帛宮，因此9、10月容易有破財運，若從事有業績壓力的工作者，業績可能會有下滑趨勢，面對顧客時不宜太過直接，不然容易導致績效欠佳，平常可以多吃白色的蔬果，有淨化磁場的效果，還可以吸引金錢與貴人，例如蘿蔔、花椰菜、結球白菜等。

第三名、天蠍座

天蠍座受到木星10月28日後逆行偏財宮，會嚴重影響他們的偏財投資運，倘若想要投資股票或基金的人，千萬不要亂聽小道消息，以免投資錯誤導致財運下滑。平時可以多吃「釋迦、椰子」能平衡身心，提升判斷能力。

第二名、金牛座

金牛座受天王星逆行本命宮，再加上10月底火星逆行財帛宮，因此下半年財運要特別小心，平時若有做投資，此時財運容易下滑或投資失利，導致錢財瞬間流失，因此在投資前務必要小心謹慎。平時可以多吃圓形的水果，有代表錢幣與圓滿的意思，能增強財氣，例如葡萄、椪柑、百香果。

第一名、牡羊座

牡羊座受到天王星逆行財帛宮，因此2022年財運下滑，容易出現財來財去的狀況，因此平時要謹慎購物，千萬不要亂買東西，而且一定要貨比三家，以免買貴造成損失。平常可以多吃黃色食物，能讓牡羊座充滿財氣，例如金柑、茂谷柑或木瓜。