和泰興業在使用了近60年的「起家厝」，日前投入近3億元改建，14日完工，樓高九層的全新廠辦大樓，成為彰化彰南路新地標，未來也將作為和泰興業中部分公司，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能，未來出貨量預計增加30％，並擴大服務至彰化、南投地區。

和泰興業董事長蘇一仲是彰化鹿港人，總經理林鴻志也是彰化人，這棟大樓改建前即是和泰興業的起家厝，和泰興業花了一年的的時間改建，規劃為地上九層、地下一層的新廠辦大樓，一期倉儲完工後面積由原先的700坪，擴增為2000坪，未來持續擴建中部分公司二期廠辦大樓工程，將再擴至6000坪。目前已取得綠建築黃金級候選標章，並已規劃申請美國WELL健康建築認證，成為彰化的綠建築指標。

和泰大金在中台灣有200多個經銷商，全台有5000多個員，和泰興業代理的大金空調為國內空調龍頭，擁有一條龍的產品線及全方位的設計規劃整合力，協助各行各業的客戶量身打造合適的空氣解決方案。

和泰興業表示，新辦公大樓更將大金空調產品優勢完全應用、採用大金空調高效率節能設備及新風換氣機（HRV全熱交換），結合IAQ空氣品質監測系統及智能整合控制，除此之外，全棟採用LED節能照明燈具、設置太陽能發電面板、大量植栽綠化、省水及雨水回收設置、符合綠建材標章之環保建材等，亦規劃多項兼顧友善健康工作環境，符合節能環保與自然共生等綠建築指標及健康建築指標項目，展現和泰大金實踐ESG永續理念。