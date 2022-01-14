中山分局與合庫辦理防搶演練，並同時宣導防詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

農曆春節將至，北市警中山分局為強化金融機構安全維護，及因應重大刑案或突發事故歹徒逃逸時，啟動組合警力能迅速就攔截點實施圍捕措施，有效提升金融機構防搶能力， 特別在合作金庫長安分行實施金融機構防詐、防搶、攔截圍捕演練。

警方還利用熱門影集「華燈初上」的哏，由女警飾演媽媽桑，接獲歹徒佯稱店內小姐遭擄，需繳交鉅額贖金的詐騙電話，連忙趕往銀行提領款項，但在領錢過程中，遭機警行員識破為常見詐騙手法，使一旁等候贖金多時的歹徒，隨即持槍脅持媽媽桑，並要求行員交出現金，行搶後馬上騎乘機車逃離現場。

線上警力在接獲通報後，立即趕往現場，根據行員提供歹徒特徵及逃逸方向進行追緝，最後與攔截圍捕警力共同將歹徒制伏。

中山分局呼籲，年前民眾提領大筆現金，務必注意自身財物安全，隨時提高警覺，環顧四周是否有可疑人士，以免成為歹徒下手目標，如有需護鈔服務，可向鄰近警察機關申請以策安全，如有可疑犯罪跡象，除撥打「110」報案，亦可透過警方視訊報案APP，讓警方能第一時間掌握線索，迅速將歹徒繩之以法，並預防被害事件發生。