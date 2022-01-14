歐股在周五早盤下滑。美聯準會(Fed)資深官員放出鷹派言論，加劇市場對收緊貨幣的擔憂；另思愛普的雲端業務報出優於預期的營收表現。

追蹤全球市場的疲弱，周五泛歐Stoxx 600指數跌2.95點或0.58%，為483.25點。聯準會官員Lael Brainard成為最新發出升息訊號的聯準資深官員，認為為了對抗通膨，三月可能升息。

歐股所有的板塊都下跌，科技股領跌1.3%，銀行股跌幅最為輕微。

德國企業軟體大廠思愛普滑落0.6%；該公司提前發布財報，宣布第四季雲端運算業務的營收大增28%。

歐洲第三大保險商忠利保險(Assicurazioni Generali)升3.8%，該義大利公司稱，由於重要投資人之間發生爭執，執行長已經從董事會辭職。

矽材料專家瓦克化學(Wacker Chemie)躍升3.8%；此前該公司表示，2021年的獲利高於其財測目標區間，並超出分析師的預期。

法國電力集團EDF股價暴跌23.4%；此前法國政府命令這家國有控股企業將更多廉價核電出售給規模較小的競爭對手，以抑制國內電價的上漲。