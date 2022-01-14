航運業去年獲利大好，在長榮(2603)傳出發出40個月年終獎金之後，航運年終獎金也引起好奇。其中，長榮除了員工領40個月年終獎金外，也證實近日已發放一筆獎金感謝海勤人員。慧洋-KY(2637)今日董事會通過年度獎金分配案，最高達12個月，並核准平均調薪幅度約5％。

海運業工作性質特別，所以在外跑船的船員大都是以「雇傭契約制」簽訂合約，無法用一般勞工看待，最近市場上不斷傳出有基層船員爆料，擔任長榮的海員連一個月的年終都沒有。長榮今天也表示，網路傳言非事實，長榮體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物的安全，因此近日發放防疫獎金以感謝他們的辛勞。

慧洋指出，過去在員工獎金上維持著一貫穩定發放的政策，即便在散裝航運市況不佳時，最低仍有配發4個月的年度獎金，而去年度公司營收獲利表現均寫下歷史新高，公司也不吝與員工分享成果，於今日董事會通過發放最高獎金達12月。慧洋指出，目前海上運輸仍呈現供不應求狀態，加上環保新規即將於2023年上路，預期散裝榮景將可延續。