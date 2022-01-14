聯發科(2454)又將孵出小金雞，旗下達發將於今年登錄興櫃，且最快在上興櫃六個月後轉上市，據悉，達發傳出打入Sony高端藍芽無線耳機供應鏈。

達發成立於2021年，結合兩家聯發科子公司，分別為絡達科技、創發科技，提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案為主，主要產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片、光纖網路網關與路由解決方案、乙太網交換器晶片，及各類相關技術應用的產品。

達發董事長為聯發科前副董事長謝清江，目前聯發科持有達發股份約87%，配合其上興櫃，將持股減持為77%，且最快在上興櫃六個月後轉上市。

值得一提的是，TWS(真無線藍芽耳機)市場規模快速成長，據悉，達發已經獲得Sony最新款高階藍芽無線耳機訂單，且終端產品已經上市。

TWS耳機市場規模在未來幾年持續有高度成長性，且預計將會和5G浪潮同步升起，加上目前5G機款多數取消3.5mm耳機孔，並支援藍牙5.0版本，藍芽5.0傳輸速率是藍芽4.0的2倍，傳送速度達到2Mbps，可以滿足FLAC、WAV等無損音樂格式的播放需求，故TWS耳機代替有線耳機的需求也會持續增多，加上後續隨著技術更加成熟以及產業鏈漸趨完善，TWS假以時日有機會取代有線耳機，無疑會是未來幾年的消費性電子「小終端、大商機」。