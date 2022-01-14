雪霸國家公園管理處自即日起在3個遊客中心上映最新國際自然影展。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處自即日起將推出「國家公園野望國際自然影展」總計有21部精彩影片將在雪管處所屬的雪見、武陵、以及汶水等3座遊客中心上映，主題包括氣候變遷、棲地喪失和過度利用等，歡迎遊客陪同小朋友前來觀賞。

雪管處指出，這場「國家公園野望國際自然影展」透過優質的生態紀錄片，將生物多樣性的精彩內容介紹給台灣民眾，並邀請大家一起思考，對於生態維護，人類還能有什麼更積極的作為？

台灣野望自然傳播學社透過與英國Wildscreen影展的國際合作，每年引進20部榮獲「綠色奧斯卡」提名及獲獎的自然影片，以公益非營利的放映方式，引進全世界最新作品，透過知識訊息、影像聲音，瞭解自然的現象與脈動。2022年將再引進21部影片與大小朋友相會！

雪管處表示，本次活動播放國際影展影片，考量疫情下避免人潮擁擠，雪管處即日起至6月底分別在武陵、雪見和汶水遊客中心3地播放，武陵遊客中心每周2至周日15：30至16：30播放1場次；雪見遊客中心每週2至週日，緊接著雪霸生態影片播放6場次；汶水遊客中心則在每週六上午10：00和下午13：30各播放2場次。

今年的21部影片內容包括氣候變遷、棲地喪失和過度利用為主題，雪管處並在汶水遊客中心視聽室特別規劃由解說志工進行導讀及有獎徵答，透過生動的導讀和有獎徵答活動，讓自然保育的觀念能深入生活中。今年我們也邀請大家一起思考，對於生物多樣性的維護，人類還能有什麼更積極的作為？期待這些小小的種子，未來都有機會成為希望的大樹，讓我們繼續努力和環境生態走向共生共榮。