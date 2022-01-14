陽明今(14)日召開董事會，年終獎金怎麼發成為焦點，考量到長榮一口氣發40個月的年終獎金水準，怕被同仁幹譙，董事會通過原來的8個月再加碼4個月，將發12個月的年終，預計農曆年前入袋。

陽明年終獎金發放幾經波折，原本是預計發8個月，但因罵聲不斷，董事長鄭貞茂都快被罵到下台了，在力保烏紗帽的壓力下，只好順勢調高，由上次提出討論的8個月再加發4個月，另外也通過全部員工新年度平均調薪案約4％。

據了解，陽明原訂要發8個月年終獎金的提案，就是鄭貞茂本人提出，沒想到被長榮的40個月打臉，內部反彈情緒，幾乎讓鄭貞茂快做不下去，要被員工轟下台，這回加碼可說是 「烏紗帽保衛戰」，希望能換取陽明員工的諒解。

相關人士透露，陽明14日的董事會根據相關規定，考量陽明雖非國營事業，乃是泛官股事業，年終獎金還是無法跟海運相比，但盡量符合員工預期，所以將發12個月年終，盡可能讓陽明同仁的年終拉近其他同業差距。

針對市場說法，陽明表示，績效獎金發放悉依公司內部規範辦理，雖設有獎金提撥上限，但本公司董事會也支持斟酌業界水準適當調整，惟相關獎金幅度當依個人績效表現發放。