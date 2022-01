今天(14日)是日記情人節!我們熟知的情人節不外乎2月14日的西洋情人節和農曆七夕,但其實一年中有14個情人節,每個情人節都有不同的名稱和意義,現在就一起來看究竟是哪幾天吧!

「日記情人節」(Diary Day)在1月14日:一年才剛剛開始,每年的這天,情侶會互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的日記本,象徵2人將攜手走過未來一年,並留下更多美好回憶。

「西洋情人節」(Valentine’s Day)在2月14日:在西洋傳統裡年輕人會在這天贈送給戀人巧克力、鮮花等禮物,表達自己的愛慕之情,而許多國家也發展出不同的過節文化,例如日本女生會選在這天向喜歡的對象表白。

「白色情人節」(White Day)在3月14日:源自日本的「白色情人節」是2/14西洋情人節女孩送心儀男生巧克力或禮物後,男方如果也喜歡對方,可在3/14白色情人節這天回禮,表示彼此心心相印。

「黑色情人節」(Black Day)在4月14日:這是為了孤家寡人或曠男怨女所設置的單身情人節,單身的大家在這天可齊聚一堂,為彼此加油!有些講究的人,會在這天完全地沈浸在100%黑色世界,如全身黑衣、吃黑色食物、喝苦澀的黑咖啡,感受「黑色情人節」的獨特浪漫。

「黃色與玫瑰情人節」(Yellow and Rose Day)在5月14日:如果情事沒進展,只要在這天穿著黃色襯衫或黃色套裝、吃黃色咖哩飯,就是昭告大家「I am still available」。另5月也是玫瑰發芽時節,許多情侶都會選在這天到郊外旅遊,因此也有「玫瑰情人節」之稱。

「網路情人節」(Network Valentine's Day)在5月20日:網路時代的愛情節日,是虛擬網路世界中由網友自發興起的第一個固定節日。該節日源於歌手范曉萱的《數字戀愛》中將520比喻我愛你,因為520的諧音和我愛你很像,所以東方許多情侶都會在這天互訴情意。

「親吻情人節」(Kiss Day)在6月14日:這天是屬於戀人的節日。在這一天,情侶們不必害羞,可大大方方地用「Kiss」來表達彼此愛意。

「七夕情人節」(Chinese Valentine’s Day)在農曆7月7日:這天是中國傳統節日中最具浪漫色彩的節日,相傳農曆七月七日夜晚,是牛郎與織女在天上一年一度相會的日子,台灣許多地方會在這天施放煙火慶祝,不少情侶這天會相約一起看美麗又浪漫的花火。

「銀色情人節」(Silver Day)在7月14日:在這天情侶們可互贈銀製禮品、飾物,另也可帶意中人回家給家人認識,或是介紹給所尊敬長輩的日子。另據韓國習俗,這一天的全部開銷都由這些「長輩」買單呢!

「綠色情人節」(Green Day)在8月14日:發源于東歐捷克、斯洛伐克等國家,意在倡導綠色、環保和樂活精神。八月酷暑難耐,現在演變成情侶們趁這結日,來趟涼爽而清新的森林之旅,盡情享受大自然的美麗綠世界。

「音樂情人節與相片情人節」(Music Day & Photo Day)在9月14日:這天可將心上人介紹給朋友、同事認識。這天通常都會舉辦大型的社交活動的日子,讓單身一族可藉此機會看看現場有沒有心儀的另一半。

「葡萄酒情人節」(Wine Day)在10月14日:美酒催情,享受歡愉的浪漫時刻!在這天不妨和你心愛的另一半一起品嚐葡萄美酒,慶祝充滿詩意的秋天。拿出一些積蓄,找家氣氛好的參加,和對方共進晚餐,並聊聊彼此對的未來的規畫與的目標,讓彼此更加瞭解。

「橙色情人節與電影情人節」(Orange Day Movie day)在11月14日:在昏暗的電影院裡,看銀幕上的男女主角大談戀愛,男女朋友握著彼此的雙手、愛情升溫!這一天情侶們不妨可連趕2場電影,可先看一部緊張刺激的動作片來發洩壓力,再看溫馨感人的浪漫愛情片來互相擦拭對方臉上的淚珠。

「擁抱情人節」(Hug Day)在12月14日:這世界並不完美,但有你伸手擁抱,缺憾會更少一點!相愛的兩個人可藉由這天向世人宣告彼此間愛意,想抱多久都沒問題,還能讓寒冷的冬天也變得格外溫馨!

★《中時新聞網》關心您:喝酒過量,有礙健康!

★《中時新聞網》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒