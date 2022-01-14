今天(14日)是日記情人節！我們熟知的情人節不外乎2月14日的西洋情人節和農曆七夕，但其實一年中有14個情人節，每個情人節都有不同的名稱和意義，現在就一起來看究竟是哪幾天吧！

「日記情人節」(Diary Day)在1月14日：一年才剛剛開始，每年的這天，情侶會互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的日記本，象徵2人將攜手走過未來一年，並留下更多美好回憶。

「西洋情人節」(Valentine’s Day)在2月14日：在西洋傳統裡年輕人會在這天贈送給戀人巧克力、鮮花等禮物，表達自己的愛慕之情，而許多國家也發展出不同的過節文化，例如日本女生會選在這天向喜歡的對象表白。

「白色情人節」(White Day)在3月14日：源自日本的「白色情人節」是2/14西洋情人節女孩送心儀男生巧克力或禮物後，男方如果也喜歡對方，可在3/14白色情人節這天回禮，表示彼此心心相印。

「黑色情人節」(Black Day)在4月14日：這是為了孤家寡人或曠男怨女所設置的單身情人節，單身的大家在這天可齊聚一堂，為彼此加油！有些講究的人，會在這天完全地沈浸在100%黑色世界，如全身黑衣、吃黑色食物、喝苦澀的黑咖啡，感受「黑色情人節」的獨特浪漫。

「黃色與玫瑰情人節」(Yellow and Rose Day)在5月14日：如果情事沒進展，只要在這天穿著黃色襯衫或黃色套裝、吃黃色咖哩飯，就是昭告大家「I am still available」。另5月也是玫瑰發芽時節，許多情侶都會選在這天到郊外旅遊，因此也有「玫瑰情人節」之稱。

「網路情人節」(Network Valentine's Day)在5月20日：網路時代的愛情節日，是虛擬網路世界中由網友自發興起的第一個固定節日。該節日源於歌手范曉萱的《數字戀愛》中將520比喻我愛你，因為520的諧音和我愛你很像，所以東方許多情侶都會在這天互訴情意。

「親吻情人節」(Kiss Day)在6月14日：這天是屬於戀人的節日。在這一天，情侶們不必害羞，可大大方方地用「Kiss」來表達彼此愛意。

「七夕情人節」(Chinese Valentine’s Day)在農曆7月7日：這天是中國傳統節日中最具浪漫色彩的節日，相傳農曆七月七日夜晚，是牛郎與織女在天上一年一度相會的日子，台灣許多地方會在這天施放煙火慶祝，不少情侶這天會相約一起看美麗又浪漫的花火。

「銀色情人節」(Silver Day)在7月14日：在這天情侶們可互贈銀製禮品、飾物，另也可帶意中人回家給家人認識，或是介紹給所尊敬長輩的日子。另據韓國習俗，這一天的全部開銷都由這些「長輩」買單呢！

「綠色情人節」(Green Day)在8月14日：發源于東歐捷克、斯洛伐克等國家，意在倡導綠色、環保和樂活精神。八月酷暑難耐，現在演變成情侶們趁這結日，來趟涼爽而清新的森林之旅，盡情享受大自然的美麗綠世界。

「音樂情人節與相片情人節」(Music Day & Photo Day)在9月14日：這天可將心上人介紹給朋友、同事認識。這天通常都會舉辦大型的社交活動的日子，讓單身一族可藉此機會看看現場有沒有心儀的另一半。

「葡萄酒情人節」(Wine Day)在10月14日：美酒催情，享受歡愉的浪漫時刻！在這天不妨和你心愛的另一半一起品嚐葡萄美酒，慶祝充滿詩意的秋天。拿出一些積蓄，找家氣氛好的參加，和對方共進晚餐，並聊聊彼此對的未來的規畫與的目標，讓彼此更加瞭解。

「橙色情人節與電影情人節」(Orange Day Movie day)在11月14日：在昏暗的電影院裡，看銀幕上的男女主角大談戀愛，男女朋友握著彼此的雙手、愛情升溫！這一天情侶們不妨可連趕2場電影，可先看一部緊張刺激的動作片來發洩壓力，再看溫馨感人的浪漫愛情片來互相擦拭對方臉上的淚珠。

「擁抱情人節」(Hug Day)在12月14日：這世界並不完美，但有你伸手擁抱，缺憾會更少一點！相愛的兩個人可藉由這天向世人宣告彼此間愛意，想抱多久都沒問題，還能讓寒冷的冬天也變得格外溫馨！

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