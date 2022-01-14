衛生局長曾春美（左一）呼籲掌握「六不原則」標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買。（周麗蘭攝）

雲林縣府副縣長謝淑亞帶領縣府消防局長林文山、衛生局長曾春美及建設處團隊，今（14日）到斗六市全聯鎮南店、思夢樂、全家福賣場針對消防安全設備、逃生設施、防火區規畫、食品標示進行聯合稽查。

消防安全設備方面，聯合稽查小組查驗了警報器、防火鐵捲門、滅火器、灑水器、指引燈、抽風設備等功能，逃生路線與出口是否通暢，也要求員工依照計畫做消防演練。

林文山提醒民眾，春節期間人潮眾多，到公共場所消費時應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生火警應抱持鎮靜，尋找出口逃生。

年節食品部分，衛生局長曾春美呼籲掌握「六不原則」標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買。

曾春美表示，該局2021年11月即啟動「春節複合式專案計畫」，動員稽查人員至轄內食品製造、販售業、年菜餐廳業者抽樣檢驗，稽查73家次、17家開立限改單，複查後都已符合規定。另外抽驗134件食品，有1件巴西蘑菇檢出農藥，經查供應商來源為外縣市，移請所轄縣市衛生局查辦。