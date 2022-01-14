毛利較高的太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結2021年稅前獲利13.5億元，年增4.41％，每股稅前獲利19.42元。崑鼎指出，2021年以來的售電收入，占整體營收比重已達34％，比過去幾年約三成上下明顯提升。

崑鼎2021年全年的合併營收59.55億元，年成長5.55％，創歷史新高。

2021年，崑鼎主要業務收入占比分別為：廢棄物處理收入35％、售電收入34％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

在太陽光電事業領域，崑鼎指出，2021年取得開發權利專案較2020年成長近3成。2021年取得維護專案較2020年成長2.5倍。

先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務為主的崑鼎，近年積極投入回收再利用及水處理領域，手中項目包括鳳山溪案、林口污水處理廠案等。另外，在循環經濟業務，在廢異丙酮（IPA）的回收再利用市場，崑鼎每年業務量每年也都有增加。

針對廢溶劑回收再利用業務，崑鼎指出，2021年1月取得工業局個案再利用、3月取得了科技部通案再利用，增加廢溶劑收受量。