前敘利亞上校拉斯蘭遭控在大馬士革一間拘留中心監督虐待、謀殺被拘留者的行為，德國法院今天在全球首宗敘利亞內戰相關違反人道罪審判中，判處拉斯蘭終身監禁。

德國法院這一判決，意味全球首個針對敘利亞政府施虐民眾行徑的審理來到終點；受害者將此「歷史性」判決稱為正義的勝利。

58歲的拉斯蘭（Anwar Raslan）因2011年和2012年在大馬士革的「哈蒂柏（Al-Khatib）拘留中心」（又稱251處，Branch 251）監督謀殺27人、施虐4000人，而被判有罪。

拉斯蘭2012年自敘利亞政權叛逃後，赴德國尋求庇護，並於2019年2月於柏林被捕。

科布倫茲（Koblenz）法庭稱拘留中心「條件極糟」，審判期間，超過80名證人作證；審判長柯貝（Anne Kerber）表示，儘管這些人「非常害怕敘利亞政權，無論是為自己還是為其家人」，他們還是站上證人席。

柯貝說，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權訴諸「暴力」和「使用大量軍火」來鎮壓2011年3月爆發的抗議活動。

柯貝表示，被拘留者在不衛生、擁擠不堪的牢房中無法坐下或躺下，他們不僅「遭虐，還挨餓、難以（呼吸）空氣」。

法庭宣判時，拉斯蘭維持冷漠，他穿著一件綠色冬季外套，透過耳機聆聽判決。

檢察官說，拉斯蘭在獄中監督強暴和性虐待，以及電擊、用拳頭、電線和鞭子毆打被拘留者，並剝奪其睡眠。

出庭作證的受害者謝特（Firas al-Shater）說，拉斯蘭被判終身監禁「無法與他們對我們所做之事相比」，但這是對民主的支持。

另一名受害者穆克達（Wassim Mukdad）對判決感到寬慰，「它傳遞出的訊息是，在敘利亞發生的酷刑和罪行是違反人道罪，作惡者必須為此付出代價」。

敘利亞律師彭尼（Anwar al-Bunni）在德國一家DIY商店與拉斯蘭相遇時，認出了拉斯蘭是將他送進監獄的人，他為「正義的勝利」感到非常高興，「我很高興…這是敘利亞和敘利亞未來的勝利」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）稱此判決為「向前邁進的里程碑一步」；人權觀察（Human Rights Watch）提供了審判中的一些證據，執行主任羅思（Kenneth Roth）形容這項判決「具歷史意義」。

法院2020年4月就此案展開審理，除拉斯蘭，還有一名被告賈里柏（Eyad al-Gharib），他被控協助逮捕抗議者並送往拘留中心。

去年，賈里柏被判4年半徒刑，那是全球第一起針對巴夏爾．阿塞德政府虐民行徑的法律判決。