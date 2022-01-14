慧洋受惠散裝航運市場爆發，海上運力供不應求，2021年迎來金融風暴後市場最佳榮景，自結全年獲利創下歷史新高，並首度超越一個股本。慧洋於昨日董事會通過年度獎金分配案，最高達12個月，並核准平均調薪幅度約5％。

慧洋過去在員工獎金上維持著一貫穩定發放的政策，即便在散裝航運市況不佳時，最低仍有配發4個月的年度獎金，而去年度公司營收獲利表現均寫下歷史新高紀錄，公司也不吝與員工分享成果，於今日董事會通過發放最高獎金達12月。

慧洋進一步指出，目前海上運輸仍呈現供不應求狀態，加上環保新規即將於2023年上路，預期散裝榮景將可延續。

除了照顧員工，慧洋也不忘股東們長期的支持與信賴，公司今年度的股利政策預計在原有的穩定發放基礎上，考量去年度的營運結果後向上加碼。慧洋董事長藍俊昇表示，員工及股東皆是公司重要的資產，將營運成果與之共享是公司應盡的責任與義務，期許集團上下能夠團結一心，共同為2022努力衝刺，再創營運高峰。