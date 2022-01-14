美國海軍下一代驅逐艦DDG(X)

美國海軍希望，未來取代阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦的下一代戰艦DDG(X)能裝備新殺器，發射高超音速飛彈和威力較現有雷射武器強10倍的雷射武器。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《動力》（The Drive）網報導，DDG(X)專案經理哈特（David Hart）在維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）郡舉行的海軍水面艦學會（SNA）研討會中，透露了新艦的最新概念，還有設計新細節。

美國海軍正以為第3批次（Flight III）阿利伯克級驅逐艦研製的戰鬥系統為基礎，研製新戰艦。這是超過20年來，美國海軍對水面艦最大，也最富野心的設計。而第3批次的戰鬥系統結合了SPY-6對空搜索雷達，以及「基線10」（Baseline 10）神盾武器系統。

This is what we now know about the Navy’s future DDG(X) destroyer:https://t.co/EUtCeEMcRJ — The War Zone (@thewarzonewire) January 14, 2022

#USNavy reveals early thinking for future destroyer DDG(X). Do you think it looks like a Chinese Type 055 destroyer? This time it is US 's turn to copy Chinese designs. 😎 pic.twitter.com/0HOo0bbrgz — 彩云香江 (@louischeung_hk) January 13, 2022

由於第3批次會持續在艦對服役到2060年代，因此威脅將繼續演變，並將出現新威脅。而美國海軍為了威懾威脅，也將不斷提升戰鬥與其他能力。

儘管新艦的大小和可能的費用尚未公開，但從阿利伯克級驅逐艦，還有星座級（Constellation class）巡防艦的研發經費來推算，1艘新艦可能要花費10億美元（近280億台幣）。

而美國海軍目前的構想似乎是要讓新驅逐艦成為航母，以及兩棲艦的主要護衛，由仍在研製的星座級巡防艦和濱海戰鬥艦（LCS）扮演次要角色。