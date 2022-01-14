農曆新年即將來臨，針對春節最受矚目的福氣袋活動，每年均送出汽車的漢神巨蛋購物廣場也祭出市價65.9萬HYUNDAI The All-New VENUE GLA單色版1.6L汽車一台，此外還有Dyson吹風機、Dyson手持吸塵器以及高級住宿券、美食餐券、人氣家電等多項好禮，且漢神百貨也推出開運金5.5萬元的獎項，就是要讓消費者在開春第一天獲得新年好福氣。

漢神為持續推動防疫不鬆懈，提供消費者最安心的購物環境，特別推出搶先購的預購活動讓購買人潮分流，其中漢神巨蛋於1/20(四)~1/30(日)期間可提早購買福氣袋，預購「會員獨享」福氣袋前1000名享獨家新春好禮以及加倍中獎的機會，會員持卡加現金300元購買幸虎好運福氣袋，可獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張，另首次推出「會員獨享500元福氣袋」只要會員持卡加現金500元購買，即可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券2張，讓會員享有加倍中獎的機會；除此之外更推出限量300份的「虎年限定版福氣袋」，內含500元禮券、Hello Kitty馬克杯、幸虎好運福氣袋抽獎券2張，再加碼抽出iRobot Roomba E5掃地機器人1台及果陀劇場門票2張數名；針對非卡友之消費者也推出限量2千份「人人皆可購」福氣袋，以現金500元購得，內含500元禮券及抽獎券1張。除搶先購期間，也可於大年初一10:30~11:30至漢神巨蛋1F廣場再次購買「幸虎好運福氣袋」，讓好運翻倍，滿滿好禮在新年一開始通通回饋給消費者！

漢神百貨推出的「好運瓏虎哩開運袋」，內容除了有特獎開運金5.5萬元外，還有全新APPLE系列的iPhone 13mini、iPad、掃地機器人、空氣防護機、五星級餐券等獎項。1/20(四)~1/30(日)舉辦會員預購，只要扣漢神會員點數10點加500元現金，就能獲得一張摸彩券及500元禮券，另外還可參加10000元商品禮券的加碼抽;前500名預購會員更可獲贈「福虎送虎好禮」一份。2/1(二)大年初一則推出人人可購買的「初一限定開運袋」，於當天11:00開賣至14:00截止販售，消費者只要以300元現金購買開運袋，即可獲得摸彩券一張及300元禮券，並且可參加市價19380元的F30電動滑板車加碼抽。2/1(二) 16:00將匯集所有摸彩券抽出開運金及其他好禮的幸運兒，要讓消費者開春第一天討個好彩頭，虎哩過好年！

除了福氣袋， 漢神巨蛋於1/20(四)~2/28(一)全館當日累積消費滿2000元還可參加「福虎生風總抽獎」，有機會抽中市價89900元的SUPER SOCO電動機車-TSX紅銀色1台，若大年初一「幸虎好運福氣袋」未中獎，抽獎券也別急著丟，消費者可持未中獎之抽獎券兌換「福虎生風總抽獎」抽獎券1張，讓每位購買福氣袋的消費者都能在漢神巨蛋獲得雙倍的好運及福氣。為響應防疫專案，漢神兩館福氣袋活動將因應政府活動辦理規範做滾動式調整，相關注意事項請依官網及現場公告為準，農曆新年快來漢神試手氣，把好運通通帶回家！