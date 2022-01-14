英國經濟在去年11月成長0.9%，遠高於預期，也讓英國經濟終於回復和超過疫情爆發前的規模。

英國國家統計局周五公布的數據顯示，英國去年11月經濟月增0.9%，並較2020年2月高上0.7%。路透此前調查經濟學家的預測，11月經濟月增0.4%。

其它主要國家經濟體也回復到疫情前的規模，如同美國。

儘管去年11月成長快速，但GDP可能在去年12月受到衝擊；Omicron病毒正在橫掃歐洲，經濟上升勢頭的消退，可能會延續到1月。目前許多企業員工嚴重缺席工作，消費者對外出也保持警惕。

但衛生官員表示，Omicron疫情在英國已經見頂。分析師認為，英國經濟受的衝擊可能是短暫的，這將讓英國央行得以在今年繼續提高利率。

英國國家統計局表示，除資料修正外，只要12月的經濟產出降幅不超過0.2%，去年10~12月的GDP就會達到或是超越疫情爆發前水準。

而即使新冠病毒的管制放鬆，英國經濟在未來幾個月仍將面臨挑戰。