桃園市八德警分局13日下午獲報有名葉姓男子疑似有輕生念頭，立即前往八德區前程街一帶，破門驚見1名女子渾身是血已氣絕身亡，並被泥醉、意識不清的葉男環抱。而葉男左、右手腕則都有約7公分刀痕，警方目前正在對葉男做筆錄當中。據悉，葉男已坦承殺害妻子，全案朝殺人罪嫌偵辦。

葉男與葉女同為菲律賓籍人士，約10年前歸化為台灣籍，2人都曾有過2段婚姻，葉男於上段婚姻中育有已成年的小孩，葉女則無，2人結婚至今沒有小孩，也並無動粗的家暴紀錄。據了解，葉男自述，因葉女提出想回菲律賓蓋房子，2人意見不合起口角爭執，當時已泥醉，沒想到會演變成殺人事件。

警方表示，當時有名24歲的高姓女子報案稱，舅舅說他想要自殺，警方立即前往八德區前程街一帶，但破門後發現客廳無人、無打鬥痕跡，進入主臥房查看時，卻看見葉女喉嚨及身體有多處刀傷，全身是血已氣絕多時，身體明顯僵硬便無送醫。葉男手上則握有刀子，身上有自戕傷痕且沾染鮮血，雖因飲酒相當泥醉、意識不清，但生命跡象穩定，通報消防人員將他戒護就醫，葉男經目前已清醒正做筆錄。

據悉，葉男在清醒後已坦承自己殺害妻子，目前全案將朝殺人罪嫌偵辦中。

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