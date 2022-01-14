國立台東大學運動與健康課程去年12月24日戶外教學，帶領學生騎腳踏車往返太麻里，造成1名陳姓學生摔傷。學校14日表示至感歉意，而老師疏忽未辦保險，將依規定處理，同時下學期該名老師的這門課程將暫停。

台東大學發布聲明，有關學校通識中心吳老師所擔任的「運動與健康」課程，2021年12日24日經調課，帶領學生往返太麻里騎乘發生意外一事，學校至感歉意，已請學務處全力協助慰問金、傷病住院申請與學生團保給付申請事宜。另外亦請應科系系主任與導師持續關心該生狀況，並與家長保持密切聯繫。

台東大學表示，學校和開課單位（通識中心）均要求教師進行戶外教學時，必須依照學校「學生校外活動安全輔導要點」規定辦理投保；吳老師一時疏忽，未依規定辦理，純屬個人行為，相關責任將另案處理。下學期吳老師在通識的這門課程，將請通識中心暫停其開課，學校並加強相關宣導。

台東大學進一步指出，吳老師對於陳姓學生意外受傷，心裡十分難過，他當日看著救護車送學生到醫院之後，繼續帶領其他30幾位同學完成行程；2天後打電話安慰陳同學，陳父也在場。吳老師安慰同學好好休息，當時陳同學則回答：「這趟自行車旅程很有意義，實在是很想把它騎完！」師生互動良好。