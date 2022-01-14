台積電法說會報喜，台積電ADR周四大漲5.26%，今(14日)股價開高震盪，終場收在672元，大漲11元，漲幅1.66%，外資今日買超第1名即為台積電，大手筆砸了286億元加碼4.2萬張，累計本周已連續4日買超台積電。

台股今日開高震盪，盤中一度下挫逾220點，回測18200點，終場跌幅收斂，以18403.33點作收，下跌33.6點，指數高低震盪近300點，成交值3316億元，周線收紅，累計上漲233點。觀察三大法人資金動向，外資及陸資買超152.78億元，呈現連4買，投信買超26.93億元，自營商則賣超75.68億元，合計買超104.03億元。

外資買超第1名為台積電，買超4萬2593張，買超第2至第10名依序為開發金、國泰金、宏達電、陽明、長榮航、仁寶、中工、華南金以及晶豪科，其中包括3檔金融股、2檔運輸股、1檔營建股，其餘為電子股。

至於外資賣超前10名個股則為友達、鴻海、新光金、元大金、群創、聯電、王道銀行、富邦金、華航以及中鋼，其中，包括面板雙虎、晶圓代工二哥、鋼鐵龍頭以及4檔金融股、1檔航空股。