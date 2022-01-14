2022年開年來，台股呈現驚驚漲格局，證交所統計，1月14日加權指數收18403點，周漲233點，漲幅約為1.29％，市值為57.02兆元，周增7827億元，從證交所公布的周線數字來看，收盤指數及市值雙創新高。

帶動加權指數大漲主要是因外資回補持股，周買超424.34億元，因而推升台灣50指數收14770點，周漲385點，漲幅約為2.68％，另寶島股價指數收20936點，周漲204點，漲幅僅0.99％，主因櫃買市場表現疲弱。

本周上市產業別指數方面，漲幅以金融保險類指數上漲5.1％最大，跌幅以航運類指數下跌5.26％最大，未含金融類指數上漲127.64點，漲幅約為0.81％，未含電子類指數上漲148.51點，漲幅約為0.74％，未含金融電子（傳產）類指數下跌184.67點，跌幅約為1.09％。

本周集中交易市場成交值為1.49兆元，全體上市股票成交金額為1.43兆元，股票成交量週轉率為2.96％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類4596.41億元，占全體上市股票交易金額32.22％；航運類1938.84億元，占全體上市股票交易金額13.59％；光電類1508.36億元，占全體上市股票交易金額10.57％。

本周成交量週周轉率前三名產業為：航運類8.11％、光電類7.21％及化學工業類6.27％。

累計今年年初開盤迄今共10個交易日，集中市場總成交金額為3.14兆元，市場日平均成交金額為3136.04億元，股票成交量周轉率為5.88％，股票日平均成交量周轉率為0.59％。