台東暖湯季「暖地圖」 溫泉熱點一次掌握

【旅遊經 編輯部報導】

臺東縣政府於去(2021)年壓軸推出「台東暖湯季」，以「臺東暖」為主軸，規劃「知性暖」、「感性暖」、「率性暖」三大泡湯指引，來呈現臺東溫泉多元獨特的樣貌，打造具臺東美感與人文的溫泉品牌。近期更以這三大指引盤點境內合法的溫泉旅宿業者及非商業性溫泉，推出線上「暖地圖」，網羅超過30個溫泉熱點，方便民眾一覽臺東暖湯，並快速找到最適合自己的暖，邀民眾前往體驗臺東暖！

台東暖湯季

全國縣市中溫泉分布最多的臺東，具有豐富的溫泉資源，其類型眾多且幅員廣闊；臺東縣政府藉此機會建置線上「暖地圖」，將境內34個溫泉熱點依三種暖個性分類標示，要讓民眾可以最簡單的方式認識臺東溫泉，挑選最適合自己的臺東暖湯，體驗令人心曠神怡的臺東暖！同時也向大眾推廣各區各類的溫泉業者！

「台東暖湯季」一改過往以區域區分臺東溫泉的概念，使用三種暖個性，將臺東多元風貌的溫泉分為以精緻飯店為主，豐厚底蘊堆疊優雅風範的「知性暖」、以特色民宿為主，風華各異展現百變樣貌的「感性暖」和以野溪及非商業溫泉資源為主，奔放隨興張揚自然本色的「率性暖」。

台東縣長饒慶鈴表示，臺東的溫泉從縱谷鹿野、南橫公路、南迴線上都可見到，而且具有各種類型可以滿足全齡客群需求，不論是想在飯店豪華享受泡湯，或到特色溫泉民宿體驗當地民情，或是徜徉在大自然環境中體驗露天暖湯，這都是在其他縣市沒有辦法感受到的，而臺東可以一次滿足！歡迎民眾在歲末年冬之際，來臺東感受到天然純淨的環境、友善的人文和多元的文化，體驗屬於臺東慢經濟的溫度。

除了方便民眾自行前往的「暖地圖」資訊，「台東暖湯季」近日更攜手知名旅行社規劃多條依暖個性規劃的「暖遊程」，民眾只需簡單行囊，便可踏上旅程體驗臺東暖；臉書粉絲專頁同時舉辦著線上攝影展，邀請到參加2021 MIFA莫斯科國際攝影賽榮獲9面獎牌、屢獲國際攝影大獎的攝影家曾進發，及熱愛攝影並出版多本攝影書籍的攝影師Mookio阿默合作，拍攝臺東各地溫泉景色和溫泉區風景。更多活動資訊詳見：「台東暖湯季」臉書粉絲專頁或官方網站。「暖地圖」可至網站(

)查詢！

圖片：台東縣政府提供