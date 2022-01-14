苗栗大漢之音廣播電台20周年台慶，苗栗縣長徐耀昌特地到場祝賀。（大漢之音提供／謝明俊苗栗傳真）

深耕在地的苗栗縣大漢之音廣播電台，為慶祝開台20週年，特別與苗栗縣鄉土文化學會合作策畫舉辦「111年藝術家聯展」活動，邀請桃竹苗地區10名知名藝術家，同台在頭份市公所藝術館盛大展出作品，縣長徐耀昌應邀參加開幕式，肯定大漢之音在維繫客家文化的努力。

大漢之音20周年台慶14日上午舉行開幕儀式，特別邀請客語歌手謝宇威，在現場表演新專輯曲目《大樹伯公》，宣告此次展覽內容橫跨演唱、陶藝、籐編、繪畫、攝影等多元主題，希望讓更多鄉親接觸藝術、進而愛上藝術，也為苗栗增添更多藝文氛圍！

大漢之音董事長張強表示，電台創台至今20週年，盼望發揮在地媒體的功能，而文化下鄉正是電台成立的宗旨之一，這次前所未有邀請到十大名家，跨界同臺展出作品，正是盼望藉由這次藝術家聯展，讓更多人感受到多元領域的藝術文化之美，也感謝10位重量級藝術家，帶來總共54件精彩作品，邀請大家把握機會蒞臨共賞。

頭份市長羅雪珠指出，她自己身為頭份子弟，見證大漢之音深根苗栗20年，推廣在地新聞、在地文化，致力推廣客語，是非常難得的優質電台，而大漢之音就位在公所附近，市公所樂意提供一個藝術平台，讓更多的藝術愛好者能夠在這裡互相交流，讓藝術氣息在頭份更加濃厚。

這次精彩展覽作品，包括有師徒檔、夫妻檔、父子檔，其中張憲平、章潘三妹為竹編師徒檔，林瑞華、鄧淑慧為陶藝夫妻檔，謝孝德、謝宇威為畫家父子檔，10位名家首度同台登場，更是多元族群融合的創舉，展期自14日起至元月23日，為期10天，歡迎民眾一同把握時間蒞臨欣賞。