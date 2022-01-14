封測龍頭日月光控股周四（13日）晚在高雄巨蛋舉行財務餐會，有網友分享該公司餐會照，門口站著4位身材火辣的正妹，直呼「真的太辣了啦」。底下網友看了也一番熱議，瘋喊要轉職遞履歷，「讚，明天投履歷」、「現在轉職來不來得及」。

這名網友在PTT八卦板分享1間科技公司的餐會照，圖中可見門口4位辣妹分站兩排，身穿香檳金高衩連身衣，露出渾圓屁股蛋，胸前還有挖空設計，搭配厚跟黑色膝上靴，看的原PO直呼「嚇到肥宅我差點噴飯，現在科技公司福利都那麼好嗎？真的太辣啦」，不知道大家尾牙餐會是否也是這等級？

貼文一出後，引來大批網友熱議，有眼尖網友發現照片的接待版上寫「日月光財務餐會」，紛紛瘋喊想轉職，「現在轉職來不來得及」、「哪間，該轉職了」、「面試了」、「投履歷了」、「讚，明天投履歷」、「我等等投履歷」。

此外，餐會當天還有邀約高雄市霹靂舞發展協會上台表演，並在臉書上分享當天現場表演照片，大讚當晚氛圍很棒。