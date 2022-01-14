台積電法說會展望樂觀，但聯準會恐加速緊縮貨幣政策，引發科技股亂流，台股14日開高走低，盤中一度大跌百點，ETF盤中零股交易爆量，統計全天ETF的盤中零股交易逾362萬股，日增將近一倍，其中以「國民ETF」元大高股息（0056）爆出51萬股最猛，成長直逼2倍，創下去年11月底來近兩個月最大買氣。

值得注意的是，台股14日雖然殺低，但盤中已見到承接資金進場，加權指數終場僅跌33點，收18403點，跌幅0.2％，0056跟著擺尾，但盤中震盪吸引不少小資族、年輕族搶進，早盤0056盤中零股便突破30萬股，午盤又衝破40萬和50萬大關，買氣強強滾。

法人分析，0056跌幅不大，但一度跌到33元以下，是去年12月上漲波段來的相對低點，隨後買盤拉升帶動0056留下影線，研判投資人正著眼買點浮現，加上高股息ETF「價跌息更高」，有高殖利率誘因，因此積極布局。

0056盤中零股爆出近兩倍大量，較前一日的17萬股大幅增加到51萬股，成長幅度和交易量能都排行主要台股ETF之最。對比今日ETF盤中零股共成交362萬股，僅0056一檔交易占比便高達14％。

緊追在後有富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）、及國泰台灣5G+（00881）等台股ETF，但都成交不到40萬股，使0056爆量格外吸引關注。

另即將在21日除息的0050，挾配息和台積電強勢的雙題材，本周盤中零股量能也逐日放大，12日有17萬股，13日22萬股，今天超過28萬股。

元大投信預計19日進行0050配息第二階段公告，確認元月實際的配發金額，投資人在20日收盤前買進，都能參與此次配息。投資人還能下載元大投信理財APP「元大基金先生」，查詢配息紀錄超方便，善用投資工具規劃現金流。