近年隨著定期定額、中長期投資及資產配置等觀念日趨成熟，台灣ETF市場也蓬勃發展，剛邁入2022年就有多檔ETF接連募集。證交所表示，今年ETF新掛牌市場是由富蘭克林華美投信推出的潔淨能源（00899）ETF搶下頭香，這也是國內首檔聚焦新能源主題的ETF，發行價格每單位20元，預計於1月21日掛牌上市。

富蘭克林潔淨能源ETF追蹤的是標普道瓊斯指數公司編製的全球潔淨能源精選指數，成分股選自全球已開發市場掛牌交易的股票，經市值及流動性篩選後，納入業務與潔淨能源相關程度較高的30家企業，例如參與太陽能、風力、水力、生質能等潔淨能源製造，或提供相關技術與設備者，而且指數公司每半年會進行一次成分股調整。

富蘭克林華美投信分析，近年太陽能與風力發電成本已降至與傳統化石燃料相當，企業也逐漸進入獲利階段，轉型效益顯現後，裝設需求可望加速，並成為潔淨能源主力，如美國已提出2035年太陽能與風電能源占比提高至75％、2050年達90％的目標。

富蘭克林華美投信表示，觀察本指數成分股目前的產業分布，以太陽能占比最高，約34.4％ ，其次是多元再生能源，另外風力、氫能源等比重也有10％以上。