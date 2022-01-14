許多人都希望，如果吃胖的話脂肪可以長在對的位置，例如多數女生希望上圍可以豐滿一些，不過從命理角度來看，所謂對的位置應該在這些地方，運勢命理網站「靈匣網」分享，額頭、眼尾、眉毛末端上方、命門、腮骨、項背這些部位越飽滿越好，不僅運勢好，早年能旺事業，晚年還旺子女。

一、額頭飽滿，早年得志

在面相學中，額頭也稱「天庭」，代表著一個人30歲以前的運勢。俗話說「額頭長不好，少年苦難了」，若是一個人的額頭長得飽滿而光滑的話，這種人大多從小家境比較優越，能夠得到好的教育和成長環境，而且頭腦聰明，不僅能夠得到家中的幫助，身邊的貴人也比較多，早年時學業有成，事業上得志較早，容易獲得不錯的工作和收入！

二、眼尾多肉，有利婚姻

在面相學中，眼睛尾部稱為「奸門」或「夫妻宮」，代表著一個人的婚姻和感情運的好壞。如果一個人的奸門位置長得凹陷不起或者有青筋暴露的話，這種人大多性格和脾氣比較古怪，婚姻感情運非常的不穩定。而若是眼尾部位長得飽滿而光滑的話，這種人大多做事很有原則，性格和脾氣也比較溫厚，男人有此相能娶到好老婆，女人有此相能嫁個好丈夫，婚姻穩定而和諧，日子過得非常幸福！

三、眉毛末端上方的部位飽滿隆起，有利財運

眉毛末端的上方部位在相學中稱為「天倉」，「倉」為古代儲存糧食之地，在面相學中代表著一個人儲蓄錢財的能力。如果一個人的天倉部位長得飽滿而豐隆的話，這種人一般精氣神都非常的旺盛，做事積極而主動，絲毫不喜歡拖泥帶水，處事果斷，善於交際，事業發展較好，賺錢能力和存錢能力都非常的強，特別的適合做生意！

四、命門飽滿厚實，能在好單位有好工作

這裡說的「命門」主要指的是顴骨與耳朵之間那塊凸起的小軟肉外側部位，既然能夠稱之為「命門」，一是代表著這個部位比較的脆弱，二是說明這個部位非常的重要。從相學的角度來分析的話，這個部位若長得厚實飽滿，對自身的工作和事業最有利。這種人往往貴人運非常的好，容易得到貴人的幫助，生活和工作方面比較順利，容易獲得不錯的收入和身份地位。

五、腮骨處飽滿多肉，晚年好運旺子女

腮骨在相學中也稱為「反骨」，代表著一個人的性情、反叛欲、人際關係和為人處世的態度。如果一個人的腮骨長得寬大無肉的話，大多比較固執，若是腮骨長得尖削無肉的話，大多比較自私，若是一個人的腮骨部位長得飽滿圓潤的話，大多心智堅定、做事堅持、很有主見，不僅如此，他們待人處事溫和，懂得人情世故，在事業上能取得不錯的成就和發展，而且很旺子女，晚年運特別好。

六、項背上多肉也是好事，利工作事業

這裡說的「項背」主要指的是脖子部位，脖子為連線人的頭腦和身體的重要銜接處，對個人的運勢影響也蠻大的，上承智慧，下連體魄，不論哪種，脖子的長短和胖瘦一定要與身材的比例相符合。若是一個人的脖子長得厚實有肉的話，這種人一般意志堅定，很有自己的見解，不喜歡隨波逐流，只要是自己想要得到的東西都會盡最大努力的去爭取，在工作和事業方面往往會有不錯的表現，容易大富大貴！